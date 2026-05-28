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giovedì 28 maggio 2026
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Milan, il pranzo delle beffe

Prima della partita contro il Cagliari una tavola con una lista di commensali ricca di presagi
Pippo Russo
1 min
TagsMilanPremiumcardinale
Milan

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Certe notizie hanno più significato col passare dei giorni. Vale così per quella messa in rete da Sport Mediaset alle 19.24 di domenica, cioè a poco più di un’ora dalla gara tra Milan e Cagliari che metteva in palio la partecipazione della squadra rossonera alla Champions League. Il testo riferisce di un pranzo tenuto nelle ore precedenti, la cui lista di commensali suona retrospettivamente gonfia di presagi: il patron rosson

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