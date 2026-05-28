Milan, il pranzo delle beffe

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Certe notizie hanno più significato col passare dei giorni. Vale così per quella messa in rete da Sport Mediaset alle 19.24 di domenica, cioè a poco più di un’ora dalla gara tra Milan e Cagliari che metteva in palio la partecipazione della squadra rossonera alla Champions League. Il testo riferisce di un pranzo tenuto nelle ore precedenti, la cui lista di commensali suona retrospettivamente gonfia di presagi: il patron rosson
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