Da Leao e Rabiot fino a Maignan: tutti scappano dal Milan, cosa sta succedendo

MILANO - Lo stallo societario in Casa Milan sta avendo ripercussioni anche sulla squadra rossonera. Il vuoto di potere e l’assenza della dirigenza hanno portato il Diavolo a vivere una fase di forte standby anche sul calciomercato. Le operazioni in entrata al momento sono ferme, quelle in uscita pure ma ci sono alcuni giocatori che stanno cominciando a guardarsi attorno. Il primo che si è messo in vendita è Rafael Leao , ormai arrivato alla rottura con i rossoneri dopo sette anni. Il portoghese ha svelato pubblicamente di voler cambiare squadra e di preferire Premier League e Liga spagnola, ma attualmente le proposte non ci sono. Di sicuro le sue uscite pubbliche recheranno un danno al Milan in quanto il valore del giocatore calerà inevitabilmente, ma non è nemmeno così semplice che possa trovare una collocazione durante il mercato. Sono arrivate proposte economicamente allettanti sia dalla Turchia che dal campionato arabo, ma Leao preferirebbe un top club.

Milan, casi spinosi

L’attaccante non è l’unico che ha già la testa altrove, perché ci sono giocatori che hanno chiesto di sondare il terreno verso altre società. Mike Maignan, il capitano, potrebbe lasciare nonostante il rinnovo del contratto firmato a gennaio scorso fino al 30 giungo 2031. Con gli addii di Tare e Allegri, i due principali protagonisti del suo prolungamento in rossonero, il portiere non è convinto di restare e valuterebbe eventuali proposte. Poi ci sono i casi di Rabiot e Modric che andranno analizzati. Il francese è sempre stato uno scudiero di Allegri e potrebbe seguirlo nella sua avventura partenopea, e infatti era arrivato al Milan proprio grazie al tecnico toscano. Mentre il croato è stato contattato da Ibrahimovic ma ha chiesto tempo. Vorrebbe prima valutare la composizione della dirigenza e capire chi sarà il prossimo allenatore, poi prenderà una decisione. Ma allo stato attuale potrebbe dire addio al Milan dopo un solo anno.

Addio

Saranno ceduti anche altri giocatori come Fofana e Loftus-Cheek, entrambi dopo una stagione in cui ci si aspettava di più in termini realizzativi. Servirà trovare le offerte giuste ma senza una dirigenza pure gli agenti dei giocatori non sanno su quali cifre bisognerà ragionare con eventuali compratori. Una situazione di stallo che penalizzerà la società nel corso dell’estate. Infine il caso Nkunku e Santiago Gimenez, in teoria anche loro molto deludenti e sul mercato ma sarà il tecnico a valutare chi potrà rimanere. Uno dei due resterà, anche per evitare una rivoluzione totale che significherebbe investire ancora di più nel mercato in entrata.