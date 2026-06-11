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Retroscena Milan, iscrizione alle Serie A 2026/27 entro il 16 giugno: il nodo dirigenza e la scadenza preoccupano i tifosi

Il club rossonero, sulla carta, non ha ancora un organigramma societario definito al 100%: ecco cosa prevede il regolamento
Antonello Gioia
1 min
TagsMilan
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MILANO - Di voci e di alte percentuali ora ce ne sono, ma il Milan, sulla carta, non ha ancora un organigramma societario definito al 100%. Potrà, dunque, se non dovesse risolvere la questione, iscriversi al campionato di Serie A? La prima scadenza è fissata per il 16 giugno 2026, termine perentorio per «depositare - si legge sul Manuale Licenze Nazionali Figc 2026-2027 - presso la Lega Calcio Serie A, anche mediante posta elettronica certificata, la domanda di ammissione al Campionato di Serie A 2026/2027, contenente la richiesta di concessione della Licenza Nazionale» attraverso il legale rappresentante Paolo Scaroni. Per le altre cariche, c'è più tempo: sempre scorrendo il Manuale, al titolo III, vi è «l'obbligo di tesserare, entro il termine del 7 agosto 2026, un allenatore responsabile della Prima Squadra» e «entro il termine del 15 settembre 2026, la scheda informativa riguardante il Direttore Sportivo della società». Nonostante il ritardo - calcisticamente parlando - sia ampio tra scelte e programmazione della stagione, il Milan non corre il rischio di non giocare il prossimo campionato. 

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