Modric si ritirerà dopo il Mondiale": l'indiscrezione dalla Spagna preoccupa il Milan

Potrebbero non essere finite le notizie negative in casa Milan per questa estate. Secondo alcune indiscrezioni rilanciate da autorevoli fonti spagnole, infatti, Luca Modric potrebbe decidere di ritirarsi al termine del Mondiale; il croato non ha ancora preso una scelta definitiva, ma, per i colleghi iberici, quella di appendere le scarpette al chiodo non sarebbe più solo una ipotesi, ma una concreta possibilità. L’ultima stagione in rossonero, d’altronde, è stata logorante: tantissime partite giocate, tantissimi minuti in campo, altissimo rendimento, ma scarse soddisfazioni di squadra. E senza il clima caloroso e coinvolgente della Champions League, unita alla situazione assai confusionaria del Milan, che non permette alcuna speranza positiva per il prossimo futuro, Modric a 41 anni potrebbe non sentire più il sacro fuoco.