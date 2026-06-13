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Modric si ritirerà dopo il Mondiale": l'indiscrezione dalla Spagna preoccupa il Milan

Voci sul futuro del centrocampista che non ha ancora sciolto le riserve: i rossoneri attendono
Antonello Gioia
2 min
TagsMilanModric
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Potrebbero non essere finite le notizie negative in casa Milan per questa estate. Secondo alcune indiscrezioni rilanciate da autorevoli fonti spagnole, infatti, Luca Modric potrebbe decidere di ritirarsi al termine del Mondiale; il croato non ha ancora preso una scelta definitiva, ma, per i colleghi iberici, quella di appendere le scarpette al chiodo non sarebbe più solo una ipotesi, ma una concreta possibilità. L’ultima stagione in rossonero, d’altronde, è stata logorante: tantissime partite giocate, tantissimi minuti in campo, altissimo rendimento, ma scarse soddisfazioni di squadra. E senza il clima caloroso e coinvolgente della Champions League, unita alla situazione assai confusionaria del Milan, che non permette alcuna speranza positiva per il prossimo futuro, Modric a 41 anni potrebbe non sentire più il sacro fuoco.

Il futuro di Modric. E ora il Mondiale

Per lui dalla Spagna si prospetta, già dall’anno prossimo, un futuro nella dirigenza del Real Madrid, con Florentino Perez pronto a riaccoglierlo a braccia aperte e a farne spalla di Mourinho per la ricostruzione dei Blancos. Per quella del Milan, invece, si dovrà fare senza Modric che ha tra le ipotesi anche quella di entrare nello staff di Max Allegri se e quando effettivamente lascerà il calcio. Il suo Mondiale inizierà mercoledì, alle 22 italiane, quando la Croazia sfiderà l’Inghilterra nel big match del girone L. Poi le sfide contro Panama e Ghana. 

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