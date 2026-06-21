Milan, tutti i nomi scelti da Cardinale: ecco il nuovo assetto sul modello Liverpool

MILANO - Il Milan non ingaggerà nuovi dirigenti, ma riorganizzerà la sua struttura interna. È questa - secondo quanto si apprende - la decisione di Gerry Cardinale dopo gli esoneri di Giorgio Furlani, Geoffrey Moncada e Igli Tare. Non ci sarà nessun arrivo dall'esterno. Gerry Cardinale, fondatore di RedBird e proprietario del Milan, sarà sempre più centrale nella gestione del club. Ci sarà un'organizzazione centrale con una connessione forte con il nuovo allenatore Rúben Amorim.