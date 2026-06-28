Milan, un cambio di strategie

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Non era complicato indovinare la nuova rotta scelta dal Milan con Gerry Cardinale in prima linea, “uomo solo al comando” come segnalato dal titolo del Corriere dello Sport qualche settimana fa. Non era complicato perché dal giorno dopo Milan-Cagliari quando il numero uno di RedB
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