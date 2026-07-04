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sabato 4 luglio 2026
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Milan, pericolo scampato

Leggi il commento al ct Rangnick, eliminato dai Mondiali con l'Austria e vicino più volte ai rossoneri
Franco Ordine
1 min
TagsMilan
Milan

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Tutte le notizie sulla squadra
Nella notte che regala ai tifosi spaesati del Milan il primo squillo di Gonçalo Ramos e lo schianto sulla traversa del destro di Leao, c’è un altro evento che fa cronaca e storia e che può finire nel dibattito sul presente rossonero. Spagna-Austria è stata di una bellezza selvaggia grazie alle furie rosse e ci ha consegnato soltanto l’aperiti

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