Milan, la ricerca dell’identità

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Di recente il Milan ha già vissuto una esperienza infelice con un paio di allenatori portoghesi. Uno, Paulo Fonseca, dal carattere mite e dall’idea molto coraggiosa («voglio produrre un calcio dominante» promise il primo giorno), l’altro, Sergio Conceiçao, fumantino (litigò davanti al pubblico di San Siro con Calabria, il cap
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