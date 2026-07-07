Corriere dello Sport.it
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Corriere dello Sport.it
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Corriere dello Sport.it
martedì 7 luglio 2026
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Contenuti plus
Live
Corriere dello Sport.it
Live
ABBONATI ORA
Leggi il giornale

Milan, la ricerca dell’identità

Ruben Amorim non deve ripetere gli errori dei suoi colleghi: il commento
Franco Ordine
1 min
TagsMilanAmorim
Milan

Milan

Tutte le notizie sulla squadra

Di recente il Milan ha già vissuto una esperienza infelice con un paio di allenatori portoghesi. Uno, Paulo Fonseca, dal carattere mite e dall’idea molto coraggiosa («voglio produrre un calcio dominante» promise il primo giorno), l’altro, Sergio Conceiçao, fumantino (litigò davanti al pubblico di San Siro con Calabria, il cap

Sblocca tutta l'intervista esclusiva

Sito illimitato con Plus+

€ 49,90

€ 3,00 / 1 anno

 

Abbonati ora

- oppure -sottoscrivi l'abbonamento pagando con GoogleABBONATI CON

Scopri tutte le offerte

Unisciti alla Community

Accedi o registrati per dire la tua sugli argomenti che più ti interessano e vivere tutti i servizi di Corriere dello Sport–STADIO". Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto ciò che fa vibrare il mondo dello sport.

ACCEDI

Utilizza il tuo account social o inserisci le credenziali scelte

oppure

Non hai ancora un account? Registrati

o entra con DISQUS