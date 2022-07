Monza, pari nell'amichevole d'esordio: 0-0 col Bellinzona

BELLINZONA - Si è conclusa a reti inviolate la prima amichevole estiva del Monza sul campo del Bellinzona, formazione neopromossa in Challenge League (seconda divisione svizzera), pronta al debutto tra una settimana in campionato. In una gara caratterizzata da temperature elevate, il Monza è andato vicino al vantaggio nella prima frazione di gioco, con Ciurria su una deviazione su cross di D'Alessandro. Nella ripresa il Monza è pericoloso con Machin, mentre il Bellinzona ha sfiorato la marcatura con una conclusione di Ribeiro che ha centrato il palo di Cragno. Per quest'ultimo è stato l'esordio, assieme agli altri nuovi acquisti Ranocchia, Carboni, Pessina e Birindelli. Il tecnico Stroppa nel primo tempo ha schierato così la squadra: Di Gregorio, Marrone, Ranocchia, Caldirola, Sampirisi, Pessina, Barberis, Valoti, Ciurria, Gytkjaer. Nella ripresa questa la formazione del Monza: Cragno, Antov, Paletta, Carboni, Donati, Colpani, Scozzarella, Machin, Bettella (dal 68' Birindelli), Mota Carvalho, Mancuso. Mercoledì prossimo (ore 17.30) il prossimo test del Monza, contro il Lugano II.