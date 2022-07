Monza-Renate 4-0: Gytkjaer ne segna due

MONZA - Quarto test amichevole per il Monza di Giovanni Stroppa. Al Centro Sportivo di Monzello l'avversario è il Renate, formazione di Serie C. Buon inizio dei brianzoli, molto attivo Sensi a centrocampo. Superata la mezz'ora al 33' ecco il vantaggio del Monza: assist di Ciurria per la rete di Colpani. Nella ripresa raddoppio brianzolo (52') con la rete di Gytkjaer su assist di Valoti. Al 62' tris Monza con lo sfortunato autogol di Ferrini. Entrano Paletta, Caldirola, D'Alessandro, Molina, Siatounis, Vignato e Sorrentino (esordio tra i pali per il classe 2002). All'84' c'è il bis per Gytkjaer: splendida rete trasformata su traversone di Molina. La quarta amichevole del Monza si conclude dunque con il terzo poker consecutivo (4-0), dopo quelli rifilati al Piacenza e al Lugano II. Alla prima apparizione Ranocchia e compagni avevano pareggiato 0-0 con il Bellizona.