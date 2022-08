Monza, Stroppa: "La società mi darà tempo, c'è bisogno ancora di qualcosa"

MONZA - Il Monza perde in casa con l'Udinese (1-2) e colleziona la terza sconfitta nelle prime tre gare di A. Il tecnico dei brianzoli, Giovanni Stroppa, ha così parlato ai microfoni di DAZN nel post-gara: "C'è rimpianto stasera. Siamo riusciti a creare tante occasioni e potevamo vincerla. Peccato per i due gol subiti, simili ed evitabili. Uno dei due gol nasce addirittura da un fallo laterale. In Serie A devi avere determinazione e attenzione. Non possiamo commettere errori del genere con la difesa schierata". Stroppa analizza la prova della sua squadra: "Abbiamo fatto molto bene sotto tanti punti di vista anceh se abbiamo regalato qualcosa. Reputo comunque quella di oggi una prestazione positiva rispetto alle precedenti, vorrei vedere entusiasmo nel gioco. Per me possiamo fare una grande stagione. Testa bassa, lavoriamo e non guardiamo la classifica". Il tecnico brianzolo dice la sua sulla prestazione di Pessina: "Lo aspettavamo in campo da due mesi. Pessina ha bisogno di mettere minuti e giocare. Abbiamo bisogno di lui". Infine, Stroppa allontana le voci su un suo possibile esonero: "C'è bisogno di tempo per lavorare, siamo in fase di costruzione e abbiamo ancora bisogno di qualcosa".