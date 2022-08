Roma-Monza, recuperato Mota. Stroppa: "Mourinho ha portato equilibrio"

MONZA - Il Monza non recupera Pablo Marì e Ranocchia, ma ritrova Mota Carvalho. Alla vigilia di Roma, Stroppa ritrova in gruppo il portoghese e aspetta altri rinforzi di mercato, perché "la rosa non è ancora completa. Purtroppo c'è poco tempo per recuperare, ma intanto ripartiamo dalla partita con l'Udinese, limando gli errori banali". Domani sera all'Olimpico, "sarà partita dura, perché i giallorossi hanno gioco corale, gamba e individualità, come le grandi squadre. E sono i migliori sulle palle inattive. La Roma è abituata a giocare due impegni alla settimana, non so se ci saranno cambi, ma tutti i giocatori sono molto competitivi". Stroppa ha parole al miele anche per Mourinho, "che ha dato un valore straordinario al campionato italiano. Solo uno come lui poteva dare equilibrio dentro e fuori al campo, in un ambiente esigente come Roma". Guardando ai suoi, Stroppa sa che "sarà importante non regalare palla. Nella partita con l'Udinese meritavamo molto di più e abbiamo fatto vedere che attacchiamo bene la porta. Sarei preoccupato se non arrivassimo al limite dell'area, ma così non è".