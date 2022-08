Stroppa confermato dal Monza: "Il futuro? Sono tranquillo"

ROMA - Quarto ko di fila per il Monza. All'Olimpico i brianzoli vengono sconfitti 3-0 dalla Roma di Mourinho. Al termine del match, il tecnico dei brianzoli, Giovanni Stroppa, ha parlato così ai microfoni di DAZN: "L'approccio della squadra mi è piaciuto, ervamo ad un certo punto in controllo. Siamo in crescita. Ovviamente non possiamo commettere errori gratuiti contro squadre come la Roma. Bisogna solo lavorare. Futuro? Mi sento tranquillo, la società si è anche esposta e ha ribadito più volte che si va avanti". Prosegue l'allenatore dei brianzoli: "Ci è mancata l'incisività sottoporta. Dovevamo avere più presenza in area, contro l'Udinese avevamo fatto bene in questo senso. Sono arrivati giocatori importanti ma fuori condizioni e questo problema lo dobbiamo superare. Al loro arrivo i vari Sensi, Petagna, Caprari e Pessina non erano brillantissimi fisicamente. Poi abbiamo perso Pablo Marì e Ranocchia in un momento cruciale. Marlon ora è recuperato".