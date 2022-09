Monza, Palladino: "Galliani ha pianto. Berlusconi mi ha chiamato, non ci credeva"

MONZA - All'U-Power Stadium è arrivata la prima storica vittoria del Monza in Serie A. Contro la Juventus è stato decisiva la rete messa a segno da Gytkjaer. Al termine della gara, è intervenuto ai microfoni di Dazn il tecnico dei brianzoli, Raffaele Palladino. Queste le sue parole: "Giornata meravigliosa. Nello spogliatoio c'è stata una grande festa. E' stato incredibile e inaspettato, anche se sapevo che i ragazzi avrebbero dato il cuore. In settimana ho visto nei loro occhi la giusta voglia di rivalsa. Si sono dimostrati grandi uomini, hanno dato tutto e il merito è solo loro. Io mi sono solo messo a disposizione e loro sono stati pazzeschi. La Juve? Era in difficoltà perché siamo riusciti a chiudere tutti gli spazi e li abbiamo limitati. Abbiamo tolto loro il palleggio. I ragazzi l'hanno vinta in settimana, mettendo impegno e intensità negli allenamenti. Come ti alleni, così giochi". Grande soddisfazione in casa Monza, emozionatissimi Berlusconi e Galliani: "Se ho parlato con Berlusconi e Galliani? Il presidente mi ha chiamato e non credeva a quanto successo. Era molto emozionato e ci ha fatto i complimenti. Il dottor Galliani ha pianto, era letteralmente in lacrime. Se c'era scetticismo intorno a me? Era giusto, venivo dalla Primavera. Io ringrazio però Berlusconi e Galliani perchè mi hanno dato una grande responsabilità affidandomi la squadra. Mi hanno regalato un sogno".