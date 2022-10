Monza, Palladino: "D'Alessandro a disposizione. Samp? E' una finale"

MONZA - Il Monza di Palladino dopo la vittoria contro la Juventus prima della sosta, vuole fare lo sgambetto anche alla Sampdoria. A Marassi, sarà un pomeriggio complicato e dalle forti emozioni. "Conosco lo stadio- ha detto il tecnico dei brianzoli Palladino- ho vissuto momenti bellissimi e incredibili, ti dà emozioni. Ma adesso sono super concentrato sulla mia squadra. La tensione ci deve dare carica, spinta e coraggio. Sono sicuro di avere ragazzi con personalità e faremo una grande prestazione. Con la Samp, non è una partita decisiva, il percorso è ancora lungo e deve essere fatto da prestazioni. La partita contro la Juventus va messa da parte, perché non siamo diventati fenomeni, ma non eravamo scarsi nemmeno prima. Ci vuole equilibrio, dobbiamo affrontare i blucerchiati che hanno una classifica falsa, un bravo allenatore e che ha fatto partite interessanti. La partita di domani va presa come una finale, con intensità, aggressività e voglia di vincere"