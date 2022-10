Galliani: "Milan-Monza? Farò fatica a entrare nello spogliatoio giusto"

"Sto facendo yoga mentale da qualche giorno per arrivare calmo alla partita, ma non sarà affatto facile, anzi...". Adriano Galliani, ai microfoni di Sportmediaset, ha presentato l'attesissima partita Milan-Monza, quella che lui stesso e Silvio Berlusconi hanno cerchiato in rosso (anzi, in rossonero) sul calendario, in programma sabato alle 18 allo stadio "Giuseppe Meazza".

Galliani prima di Milan-Monza: "Sto facendo yoga per restare calmo" "La verità, ne parlavo proprio l'altro giorno con Paolo Maldini - ha spiegato Galliani a margine della sfida di sedicesimi di Coppa Italia vinta 3-2 a Udine -, è che sabato farò fatica a entrare nello spogliatoio giusto, sarà dura. Sto lavorando da qualche giorno per essere refrattario ad ogni emozione, non posso proprio farlo dopo 31 anni in rossonero. Tornerò a lasciarmi andare nella partita successiva".