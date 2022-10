Monza, Palladino: "Rovella out? Posso contare su Bondo e Barberis"

MONZA - Alla vigilia dell'attesissima sfida contro il Milan a San Siro, il tecnico del Monza, Raffaele Palladino, è intervenuto in conferenza stampa. Ecco le sue parole: "Sono contento quando i gol arrivano anche dai centrocampisti, dagli esterni e non solo dagli attaccanti. Il nostro gioco deve essere corale, poi è chiaro che le punte vanno messe nelle migliori condizioni per incidere. Creiamo tante occasioni, non sono preoccupato sotto questo punto di vista". Sulla sfida a San Siro contro il Milan: "Ha ragione Pioli, è una partita romantica. So quanto ci tengono Berlusconi e Galliani, non vedono l'ora che arrivi domani. Hanno fatto qualcosa di unico con il Milan. Abbiamo tanta voglia di affrontare bene questa sfida. Sarà bello giocarla in uno stadio tutto pieno. La squadra di Pioli ha tante risorse sia in campo che in panchina, proveremo a fare la nostra gara consapevoli delle nostre qualità. Firmare per un pareggio? Dico no conoscendo il mio carattere". Sul sostituto dello squalificato Rovella: "Abbiamo diverse soluzioni. Rovella è un giocatore importante per noi, però posso fare affidamento su tanti ragazzi come Bondo, Barberis ed altri. Tutti mi danno garanzie, bisogna solo scegliere l'uomo giusto".