Monza, si dimette il ds Antonelli: al suo posto c'è Franco

MONZA - Il Monza, tramite il proprio sito web, ha resso noto che "Filippo Antonelli ha rassegnato le dimissioni da Direttore Sportivo, dopo un cordiale colloquio con l’Amministratore Delegato Adriano Galliani. Le dimissioni sono state accettate. Dopo l’esperienza da calciatore in biancorosso dal 1996 al 1998, Antonelli è ritornato in Brianza da dirigente nell’estate del 2015, contribuendo alla scalata della Società dalla Serie D alla Serie A. A Filippo vanno i ringraziamenti più sentiti e i migliori auguri per il suo futuro professionale". Il nuovo Direttore Sportivo, si apprende dalla nota, "sarà Michele Franco, attuale Club Manager".