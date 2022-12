Monza, amichevole di lusso con il Lione: data, orario e dove vederla

MONZA - Un test di lusso per testare la condizione atletica e magari studiare nuove soluzioni. Il Monza di Palladino affronterà giovedì 22 dicembre alle ore 19.00 al Groupama Stadium l'Olympique Lione di Laurent Blanc, ex difensore di Napoli e Inter e campione mondiale ed europeo con la Francia nel 1998 e nel 2000, in un test di assoluto livello in preparazione alla ripresa del campionato di Serie A. La gara sarà trasmessa sulle reti Mediaset. I brianzoli hanno ottenuto 16 punti nelle prime 15 giornate e dovranno affrontare la Fiorentina allo Stadio Artemio Franchi mercoledì 4 gennaio 2023 alla ripresa del campionato. Questo il comunicato ufficialie pubblicato sul sito del club biancorosso: "Amichevole di prestigio internazionale per AC Monza. Giovedì 22 dicembre, alle ore 19.00, i biancorossi scenderanno in campo nell’affascinante cornice del Groupama Stadium, uno degli impianti più moderni e innovativi d’Europa, ospiti dell’Olympique Lione. La gara, test importante per la squadra di Raffaele Palladino in vista della ripresa della Serie A il 4 gennaio, sarà trasmessa sulle reti Mediaset. L’Olympique Lione, allenato da Laurent Blanc, riprenderà la Ligue 1 sei giorni dopo l’incontro con i biancorossi".