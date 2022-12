Palladino, la vita in stile Bielsa: "Serve coraggio"

Certi momenti riempiono il cuore e valgono come una medaglia da appuntarsi al petto. Ancora prima che arrivi l’attestato di Coverciano, a impreziosire il percorso di Raffaele Palladino. Uno come Bielsa, decano degli allenatori nel mondo, individua il talento anche in una carriera appena cominciata. Così dentro un parere autorevole e dopo cinque ore di lezione al Centro Tecnico Federale ha trovato spazio la spontaneità dei complimenti rivolti a Palladino, il nuovo che avanza. Un’incoronazione meritatissima, al Monza ne sanno qualcosa. «Bielsa mi ha preso da parte, una volta saputo che tra i ragazzi del corso c’era un allenatore di Serie A. Molti spunti li ho tratti da lui, nel mio lavoro quotidiano. Bielsa parla sempre di “ gambeta ” , il dribbling: ecco, quella è l’essenza del calcio». Poi c’è un campionario di concetti solidi e robusti, che Palladino riserva alla squadra inserendovi sempre un sorriso rassicurante e contagioso. La splendida favola ha già una morale: si chiama empatia, risorsa portata da un triennio nel settore giovanile. I risultati profumano d’Europa da quando Palladino è al Monza: ha creato uno stile, con effetto immediato. Gli brillano gli occhi nel raccontarci i suoi primi tre mesi in serie A. L’efficacia espressa da giocatori affermati e affamati - ecco, la capacità gestionale - luccica in un cammino fatto di cinque vittorie in nove partite dal cambio di panchina.