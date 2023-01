Monza, Palladino: "Galliani ha esultato come ai tempi del Milan"

MONZA - "Una giornata meravigliosa, resterà nei ricordi della società. Lo stadio era pieno, i tifosi meritano questa soddisfazione". Lo ha dichiarato il tecnico del Monza , Raffaele Palladino , ai microfoni di Sky dopo la gara con l' Inter : "L' Inter ha vinto lo scudetto e quest'anno ci riprova, ha grandi individualità, è allenata benissimo, ha battuto il Napoli. Sono molto felice per il risultato e perl'atteggiamento, non abbiamo mai mollato restando fino alla fine in partita pur rischiando. Ho un gruppo di grandi uomini che danno tutto, li ringrazio, mi hanno fatto emozionare. Gliel'ho detto ringraziandoli e gli ho concesso anche un giorno libero in più".

Gol annullato ad Acerbi? Non voglio fare polemiche

Non sono mancate le polemiche per la rete annullata ad Acerbi: "Abbiamo sentito il fischio con la palla in area, non ci siamo preoccupati perché la regola è se c'è un fischio non si va all'on field review. Le immagini non le ho viste, l'Inter avrà le sue recriminazioni, ma io non voglio fare polemiche. Sbagliano allenatori, calciatori, anche un arbitro può sbagliare, può succedere, il calcio è fatto di episodi ma non mi va di parlarne". Palladino si sofferma sul cambio di posizione di Ciurria: "I calciatori intelligenti possono giocare ovunque: Ciurria lo è e ha chiuso da terzino quando siamo passati al 4-2-3-1 nel finale. Ho ragazzi che si adattano a qualsiasi situazione: non mi piace battezzare i giocatori in una sola posizione. Ci ritroviamo spesso con tanti calciatori in altre zone del campo, questa è la mia idea di calcio. Una delle cose più difficili da fare è la lettura delle partite, è fondamentale essere lucidi e scegliere rapidamente, alcune volte sbaglierò, ma gli errori fanno parte della crescita". Battuta finale sull'esultanza di Galliani: "Mi è sembrato il Galliani dei tempi d'oro del Milan. Ringrazio lui e Berlusconi per avermi chiamato, vivono di calcio e sento la loro presenza quotidiana, li ringrazio".