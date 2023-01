MILANO - Un post non esattamente signorile e neanche non esattamente istituzionale, visto che l'autrice è anche Deputata della Repubblica Italiana, con Forza Italia. Si tratta di Marta Fascina, la trentaduenne compagna del proprietario del Monza Silvio Berlusconi, che dopo il pareggio dei brianzoli con l'Inter (un 2-2 all'ultimo respiro non privo di polemiche per il gol annullato ad Acerbi) ha esultato nelle proprie stories di Instagram con un secco "Interista vaffanculoooo!!!".