Berlusconi fuori dalla terapia intensiva: è stato trasferito in un altro reparto

Come preannunciato dall'ultimo bollettino diffuso dai professori Alberto Zangrillo e il primario Fabio Ciceri, che sottolineava il "costante miglioramento" del suo quadro clinico, Silvio Berlusconi dopo 12 giorni ha finalmente lasciato la terapia intensiva dell'ospedale San Raffaele di Milano per essere trasferito in un altro reparto. Una buona notizia e un sospiro di sollievo per il presidente del Monza, che ieri aveva ricevuto in anticipo il regalo della sua squadra, corsara al Meazza sull'Inter.