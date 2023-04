Galliani e il retroscena su Berlusconi: "Ha chiamato Pessina dopo la vittoria e..."

MONZA - Dopo la bella vittoria contro la Fiorentina, oltre al tecnico Raffaele Palladino, è stato intercettato anche Adriano Galliani fuori dallo stadio. Ecco cosa ha detto l'amministratore delegato del club biancorosso: "Meglio questa vittoria o quella contro la Juve? Non saprei, ma sono molto contento perchè 41 punti è qualche cosa di straordinario. Andiamo avanti non dobbiamo mollare e cercare di scalare altri posti in classifica. Il presidente Berlusconi? Ha parlato con Pessina, poi ha parlato con me nell'intervallo, prima della partita e dopo. Mi vedrò stasera il rigore di Pessina, perchè ero andato via e quindi non so cosa è successo dal rigore in poi, ma lo vedrò in tv".