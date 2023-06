C’è Marinakis per alimentare il sogno del Monza dopo Berlusconi

MONZA - La possibile cessione del Monza all’imprenditore greco Marinakis sarà probabilmente l’ultimo regalo dell’ex presidente Silvio Berlusconi ai familiari. Che il modello di business del Monza fosse insostenibile per chiunque non si chiamasse Berlusconi, sovradimensionato per una realtà di provincia nella cui area metropolitana sono già presenti due aziende calcistiche ingombranti e assai importanti, era chiaro a tutti. I figli del defunto Cavaliere, peraltro, non hanno mai manifestato particolare affezione per il business calcistico. A parte la poco felice parentesi di Barbara come co-AD, nessuno dei figli se ne è mai veramente occupato. Ai tempi del Milan, l’ex presidente dovette resistere, per anni, alle pressioni di Marina che disapprovava l’ingente impegno finanziario necessario per gestire il club rossonero con la passione del padre per la grandeur. Non si contano gli aneddoti di acquisti decisi all’insaputa della figlia maggiore, accettati obtorto collo a cose già fatte, con una punta di malcelata disapprovazione che doveva però stemperare davanti alla passione del padre. Uno degli episodi più noti fu l’acquisto di Rui Costa per 85 miliardi di lire. Racconta Adriano Galliani di una chiamata di Marina al padre alle 7 del mattino: «Papà, avevamo detto di non comprarlo» . E in effetti Berlusconi aveva detto no ma (dice Galliani) col tono di chi pensa sì anche se dice no. Anche lo smantellamento del Milan di Allegri, nel 2012, con le cessioni di Ibra e Thiago Silva fu una richiesta (si dice) della figlia preoccupata per l’impatto dei conti in rosso del Milan sui bilanci della Fininvest. Come le cessioni di Kakà e Shevchenko che il Cavaliere dovette avallare senza mascherare una punta di delusione. Quando Silvio sfogava senza limiti la sua passione, Marina provvedeva a riportarlo sulla terra con la forza della ragione.