MONZA - L'intervento chirurgico su Gianluca Caprari è perfettamente riuscito. L'attaccante del Monza, come ha reso noto lo stesso club brianzolo, è stato operato al ginocchio destro presso la clinica del professor Ramon Cugat a Barcellona. Caprari rimarrà in Catalogna per qualche giorno prima di cominciare la fase di riabilitazione. Nel frattempo, per sostituirlo, il Monza sta chiudendo con l'ex Atalanta Papu Gomez, svincolato dopo l'ultima stagione al Siviglia.