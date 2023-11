Monza, Palladino: "Juve forte e solida in difesa. Pronti a giocarcela"

Palladino: "La scorsa stagione? Intensa, bella e irripetibile"

Rispetto alla prima vittoria del settembre '22, nel giorno dell'esordio proprio contro la Juventus, il Monza di oggi è una squadra "che vuole provare a mettere in difficoltà tutte le squadre". Parola di Raffaele Palladino, che presenta il match contro i bianconeri in programma domani sera alle 20.45. "Quello trascorso è stato un anno molto intenso e bello. Parlo della crescita della società e della squadra, abbiamo fatto qualcosa di incredibile. Fare meglio dello scorso anno è difficilissimo, probabilmente è stato qualcosa di irripetibile". Come irripetibile, Palladino, spera sia il primo tempo di Cagliari dello scorso turno: "Perché non è stato il nostro miglior primo tempo", conferma Palladino. "Ma è stato merito anche del nostro avversario. Domani sarà una gara di duelli e cercheremo di fare bene. Abbiamo analizzato la partita scorsa anche nei dettagli".