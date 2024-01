Galliani: “Var può sbagliare ma resto favorevole“

E' un momento complicato per il mondo degli arbitri, nel caos dopo l'ultimo weeekend segnato da errori più o meno gravi. Adriano Galliani, dirigente del Monza, ha parlato della tecnologia legata al calcio: "Il Var? Tutto è migliorabile, ma è servito molto e io sono assolutamente favorevole. Certo, il Var è diverso dall’occhio di falco del tennis dove non c’è niente da dire, o dalla scherma. Dietro al Var c’è una persona che vede cosa è successo e giudica. E’ come l’arbitro ma ha più elementi dell’arbitro. Poi si può sbagliare o non sbagliare. Succede. Però il Var è un aiuto e ha ridotto di moltissimo gli errori".