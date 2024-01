Monza, agente Di Gregorio: "Futuro? Gli ho detto che l'obiettivo era l'Inter"

Alberto Belloni, agente di Michele Di Gregorio, ha parlato ai microfoni di TVPlay, del portiere del Monza attualmente infortunato: "Di Gregorio ha avuto questo brutto scontro di gioco sabato e abbiamo subito organizzato un check di controllo a Barcellona, ma per fortuna è andato tutto bene. C’è una forte contusione al vasto mediale ma non ci sono lesioni. Dovrebbe rientrare tra circa un mese, saltando 3-4 partite. Non penso che il Monza andrà a intervenire sul mercato, ci sono quattro portieri in rosa e ritengo che attualmente giocherà Sorrentino".