Galliani all'Assemblea di Lega: "Tolto il diritto d'intesa? Gravissimo"

Intervenuto agli albori della giornata che in Lega di Serie A prevederà la discussione di diversi temi scottanti come il campionato a 18 squadre e non solo, Adriano Galliani ha commentato la situazione ai microfoni dei giornalisti presenti alla sede di Milano dove si terrà l' Assemblea .

Galliani: "Non sarà una giornata bellissima"

L'amministratore delegato del Monza ha definito così le ore che lo aspettano: "Direi che è una giornata delicata, particolare, difficile, sicuramente non bellissima". Il dirigente brianzolo ha poi proseguito: "Non è il problema delle 18 o 20 squadre, il problema è il diritto d'intesa. È gravissimo che la Lega non abbia più il diritto d'intesa, è una cosa che non è mai esistita e non esiste in nessun paese d'Europa. Non si capisce come si possa chiedere che venga tolto. [...] Non decidi tu, possiedi una cosa e decidi di passarla ad altri. Lo trovo incredibile".