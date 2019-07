Mertens, il post nostalgico con Callejon spaventa i tifosi del Napoli

Mertens mette paura ai tifosi del Napoli: l’attaccante belga scrive un post sui social accanto a un’immagine con Callejon che apre all'ipotesi di un futuro con un'altra maglia: “Wuaglio’ siamo arrivati insieme a Napoli e adesso inizia il nostro 7imo campionato in maglia azzurra, forse l’ultimo...ma quanto ci siamo divertiti frateee. E quando mi abbracci cosi me faj murì“.

La carica di Elmas

Napoli, Mertens e lo scherzo con l'irrigatore: gavettoni per tutti!

Mertens e Callejon in scadenza nel 2020

Quel "forse l'ultimo..." ha fatto scattare l'allarme. Callejon e Mertens hanno il contratto in scadenza a giugno del 2020, quando entrambi avranno 33 anni. Tanti tifosi hanno scritto sulla bacheca del belga per dirgli di non fare scherzi e rimanere anche in futuro. Tra i commenti si legge anche quello di Ghoulam che dice: "Niente ultimo anno, non farmi emozionare così".