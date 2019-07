Napoli, rubati e già ritrovati i sediolini del San Paolo

NAPOLI - L’autore del furto dei nuovi sediolini del San Paolo è stato già individuato: si tratta di un lavoratore socialmente utile (LSU) che operava all’interno dello stesso stadio. Aveva approfittato della conclusione delle Universiadi per portare a casa un paio di file dei nuovi seggiolini, forse per rivenderli. La Polizia è però riuscito a rintracciarlo nei pressi di Afragola, qui l’uomo avrebbe provato a nasconderli sotto la tettoia del suo posto auto ma senza riuscirci. È finito in caserma spiegando che avrebbe compiuto il gesto in buona fede parlando addirittura di “regalo”.

