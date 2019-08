Olympique Marsiglia-Napoli 0-1: decide Mertens

MARSIGLIA (Francia) - Si chiude con il successo per 1-0 la quinta amichevole stagionale del Napoli. Gli azzurri si sono imposti sul Marsiglia allo Stade Velodrome grazie a una rete di Dries Mertens al 38’. Ancelotti schiera la squadra con il 4-2-3-1. Al fianco di Manolas c’è Luperto in difesa. In avanti c’è Milik supportato da Callejon, Insigne e Mertens. La cerniera in mediana è formata da Fabian Ruiz, di ritorno dalle meritate vacanze dopo la vittoria dell’Europeo Under 21, e da Elmas. E il giovane macedone, arrivato dal Fenerbahce in questa sessione di mercato, è stato tra i più brillanti nel primo tempo della sfida del Velodrome mostrando già un’ottima intesa con il compagno di reparto. Parte dai piedi del classe 1999 l'azione che decide l'incontro. Il macedone lancia Insigne che apre per Callejon; lo spagnolo tocca il pallone di prima per l'inserimento perfetto di Mertens che batte Mandanda. Nella ripresa solita girandola di sostituzioni con bei sei cambi rispetto all'undici iniziale. In campo Younes, Gaetano, Chiriches, Mario Rui, Maksimovic, Verdi che prendono il posto di Ghoulam, Fabian Ruiz, Manolas, Luperto, Milik, ed Elmas. La ripresa scorre tra qualche ammonizione di troppo e ulteriori cambi con l'ingresso di Giovanni Di Lorenzo a 20' dalla fine al posto di Mertens. Ad animare il finale di gara ci pensano Payet e Insigne con un accenno di rissa dopo un fallaccio su Younes. Poi non succede più nulla. Ora la partenza per gli Stati Uniti dove gli azzurri giocheranno la doppia sfida contro il Barcellona tra l’8 e il 10 agosto.

Elmas incanta, Mertens stende il Marsiglia

Triplice fischio finale: Marsiglia-Napoli 0-1

90' ANCORA UN GIALLO - Ammonizione per Maskimovic

86' CAMBIO PER IL MARSIGLIA - Sakai lascia il posto ad Abdallah

79' INSIGNE E PAYET A CONTATTO - Nervi tesi tra i due calciatori. L'arbitro ammonisce entrambi

76' CAMBIO PER L'OM - Esce Amavi, al suo posto Rocchia

74' AMMONITO SAKAI - Il calciatore giapponese tocca il pallone con la mano: cartellino giallo per lui

72' YOUNES PERICOLOSO - Tiro da fuori area del tedesco, palla fuori di poco

70' SOSTITUZIONE PER IL NAPOLI - Mertens lascia il campo, al suo posto l’ex Empoli Di Lorenzo

69' CAMBIO PER IL MARSIGLIA - Esce Radonjic, entra al suo posto Lihadj

59' SOSTITUZIONE PER L'OM - Esce Chabrolle, autore di un'ottima ora di gioco. Al suo posto Sertic

56' OCCASIONE NAPOLI - Colpo di testa di Younes deviato in angolo da Mandanda

51' AMMONITO AMAVI - Cartellino giallo per il difensore dell'OM per fallo su Verdi

46' DUE SOSTITUZIONI NEL MARSIGLIA - Fuori Kamara e Sarr. In campo Alvaro e Germain

46' SEI CAMBI PER IL NAPOLI - Fuori Ghoulam, Fabian Ruiz, Manolas, Luperto, Milik, Elmas. In campo Younes, Gaetano, Chiriches, Mario Rui, Maksimovic, Verdi

Le squadre tornano in campo per il secondo tempo

45' FINE PRIMO TEMPO

42' AMMONIZIONE PER MERTENS - Cartellino giallo per il belga per un'entrata dura su Payet

39' NAPOLI IN VANTAGGIO - Gol di Mertens! Azione corale degli azzurri con Elmas, Insigne e Callejon protagonisti. Lo spagnolo tocca di prima per l’inserimento del belga che porta avanti gli azzurri

32' TIRO DI RADONJIC - Conclusione da fuori area del serbo bloccata da Meret

23' BREVE PAUSA PER ENTRAMBE LE SQUADRE

22' OCCASIONE MARSIGLIA - Chabrolle ancora pericoloso, conclusione alta sopra la traversa

20' MILIK ANTICIPATO - Verticalizzazione di Mertens per il polacco ma Mandanda anticipa l'attaccante azzurro e neutralizza l'offensiva del Napoli

12' FABIAN RUIZ PERICOLOSO - Conclusione dalla distanza dello spagnolo, palla di poco alta sulla traversa

11' REAZIONE NAPOLI - Grande occasione sui piedi di Insigne che, servito da Callejon, calcia in porta trovando la risposta di Mandanda

6' TRAVERSA MARSIGLIA - Padroni di casa vicini al vantaggio. Tiro di Chabrolle dal limite che colpisce il legno

4' OCCASIONE OM - La squadra di casa inizia meglio il match. Opportunità per Payet che conclude alto dopo il servizio di Sakai.

1' - FISCHIO D'INIZIO - Calcio d'inizio realizzato da Boghossian, ex di entrambe le squadre.



Napoli e Marsiglia scendono in campo. Azzurri con la seconda maglia verde, completo bianco per i transalpini.



Formazioni ufficiali

OLYMPIQUE MARSIGLIA (4-3-3): Mandanda; Sakai, Caleta-Car, Kamara, Amavi; Sanson, Strootman, Chabrolle; Sarr, Radonjic, Payet. ALL.: Villas-Boas.

NAPOLI (4-2-3-1): Meret; Hysaj, Manolas, Luperto, Ghoulam; Elmas, Fabian Ruiz; Callejon, Mertens, Insigne; Milik. ALL.: Ancelotti.