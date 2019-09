De Laurentiis carica il Napoli: "Rialziamoci coi nostri tifosi"

Battere il Brescia di Balotelli per dimenticare la brutta caduta in casa contro il Cagliari, quel gol di Castro nei minuti finali che ha gelato Ancelotti e i tifosi azzurri. Di nuovo al San Paolo Insigne e compagni (senza Koulibaly squalificato) possono riscattarsi per non perdere ulteriore terreno su Juve e Inter. Serve una scossa, una reazione, che intanto il presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis, ha dato su Twitter: "Forza ragazzi! Rialziamoci subito con l’aiuto dei nostri tifosi e con tutto il furore agonistico che avete dentro di voi!", firmato ADL. Il Napoli, che ha già perso due partite in questo avvio di campionato (Juve e Cagliari), non può permettersi un altro passo falso.

Napoli-Brescia, le probabili formazioni