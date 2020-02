Vidal, "Forza Juve" ai tifosi del Napoli? Bufera sui social

NAPOLI - Il pareggio di ieri sera tra Napoli e Barcellona non si chiude senza polemiche. Al di là di quanto accaduto in campo, pare che a scaldare gli animi del pubblico partenopeo sia stato Arturo Vidal. Il cileno, dopo averla combinata grossa in campo facendosi cacciare per un doppio giallo, lasciando così in dieci i suoi compagni e rendendosi indisponibile per la gara di ritorno uscendo dal campo avrebbe risposto agli insulti nei confronti della madre dei tifosi presenti al San Paolo con un "Forza Juve". Se ancora non ci sono conferme su quanto detto dal cileno, quello che è certo è che i tifosi azzurri si sono scatenati sui social nei confronti di Vidal.