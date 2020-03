Napoli-Inter, che attesa: al San Paolo più di 40.000 spettatori

NAPOLI - Il Napoli sta entrando nella fase cruciale della propria stagione. Ha ripreso la marcia in campionato, trovando continuità laddove le altre zoppicano (causa rinvii). Non è stata investita dall'emergenza, la squadra di Gattuso, che dunque ha approfittato di queste settimane folli per infilarsi in zona Europa League. Ritrovando così serenità in campo e supporto sugli spalti. Nel frattempo il cammino nelle coppe procede, il Napoli convince. Il primo round contro Inter e Barcellona ha sorriso agli azzurri. Vittoriosi a Milano, bravi ma sfortunati al San Paolo contro i Blaugrana. Comunque è tutto aperto. E se lo spiraglio per accedere ai quarti di Champions League è stretto, ma percorribile, quello che porta alla finale di Coppa Italia si è spalancato grazie allo 0-1 di San Siro.

Gattuso sta accorto, pungola la squadra, tiene alta l'attenzione. Ma ci crede. Gli azzurri sono virtualmente con un piede all'ultima partita del torneo. Vogliono arrivarci, vogliono alzare la coppa. E per farlo avranno bisogno di capitalizzare il fattore-stadio. Servirà il San Paolo delle grandi occasioni, i tifosi stanno rispondendo presente. Secondo le prime stime, sarebbero già stati staccati 40 mila tagliandi per la semifinale di ritorno di Coppa Italia contro l'Inter. Altro che porte chiuse (ipotesi spuntata e poi smentita nella giornata di ieri), insomma, il popolo del Napoli accompagnerà passo dopo passo la squadra verso la finale. Mancano solo 90' minuti.