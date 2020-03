Napoli, Fabian Ruiz il migliore del mese in Europa: la classifica del CIES

NEUCHATEL (Svizzera) - L'Osservatorio del CIES, utilizzando i dati Opta Pro, ha valutato il rendimento dei calciatori, sia individuale che collettivo, nei cinque principali campionati d'Europa. Le medie delle prestazioni hanno eletto Fabian Ruiz miglior giocatore del mese di febbraio. Dopo un periodo di difficoltà, il centrocampista del Napoli è tornato ai suoi livelli, ritagliandosi un posto di primo piano nello scacchiere di Gattuso e diventando decisivo per la ripresa della squadra azzurra. Lo spagnolo è seguito da Kainz e Piszczek, mentre in quarta ed in quinta posizione ci sono, rispettivamente, Angel Di Maria e Mbappé. Gli altri 'italiani' in graduatoria fanno tutti parte dell'Atalanta: Ilicic (6°), Gomez (8°), Zapata (10°) e Freuler (12°).