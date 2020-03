Napoli, lunedì la ripresa: Gattuso punta Verona e Barcellona

NAPOLI - Il Napoli è tra le squadre che non scenderanno in campo nel corso di questo weekend. Non avendo alcuna gara da recuperare, infatti, le otto formazioni rimarranno a riposo in vista della prossima giornata. Gennaro Gattuso ha dunque deciso di concedere due giorni di stop alla squadra, che tornerà ad allenarsi a Castel Volturno solamente lunedì pomeriggio. Prima di iniziare la preparazione per la sfida di campionato contro l'Hellas Verona, in programma venerdì 13 marzo, e quella di Champions League contro il Barcellona del prossimo 18 marzo, gli azzurri avranno a disposizione l'intero fine settimana per recuperare le energie.

Napoli, lunedì il rientro: le condizioni degli infortunati

Al rientro in campo, il tecnico dovrà valutare le condizioni di Insigne e Maksimovic, entrambi alle prese con un affaticamento muscolare. Qualche problema nell'ultimo allenamento l'ha riportato anche Diego Demme, non al massimo a causa di un trauma contusivo. Da comprendere l'entità dell'infortunio di Alex Meret, arrivato nella giornata di giovedì. Negli ultimi giorni, Llorente e Younes non hanno lavorato insieme al gruppo, svolgendo la seduta in palestra. Malcuit è ancora lontano dal rientro, mentre, a breve, Koulibaly dovrebbe riprendere ad allenarsi col resto della squadra, probabilmente lunedì stesso. Rientro importante per il tecnico ex Milan, che ritroverà il perno del proprio reparto difensivo.