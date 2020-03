Di Lorenzo, la quota del Fantacalcio donata all'Ospedale di Lucca

NAPOLI - Aumentano i contagi da Coronavirus in Italia, con tutte le difficoltà che ne conseguono. Le strutture sanitarie nostrane stanno facendo il massimo per assicurare tutte le cure del caso, ma le necessità sono numerose e le 'armi' a disposizione sempre troppo poche. Ecco allora che tante persone famose, del mondo dello spettacolo e di quello dello sport, stanno cercando di donare il più possibile agli ospedali, invitando i propri seguaci a fare altrettanto. È il caso, per esempio, del difensore dsel Napoli Di Lorenzo che, insieme ai propri amici, ha deciso di devolvere all'Ospedale di Lucca la quota messa in palio all'inizio della stagione di Fantacalcio, e che sarebbe andata al vincitore della competizione, al secondo ed al terzo classificato: "Facciamolo tutti".

Napoli, è gara di solidarietà: lady Milik guida le 'wags'