Hysaj, palleggi in casa con la moglie: ma lei rovina tutto

NAPOLI - Come combattere la noia rimanendo a casa. I calciatori del Napoli le stanno provando tutte: oltre al classico allenamento quotidiano, c'è chi si cimenta ai fornelli, chi con il ballo e chi semplicemente stando davanti alla tv. Mentre qualcuno non riesce proprio a fare a meno del calcio. In questi giorni la vera protagonista è stata la carta igienica: palleggi individuali o anche di coppia, come succede a casa Hyasj. Il terzino albanese ha postato un video in compagnia della moglie Fiorenza: lo scambio è avvincente, almeno fino all'errore della ragazza, ripresa in modo simpatico dal calciatore. "Quando lei ti rovina il gioco", è la frase che accompagna la storia di Instagram.