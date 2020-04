Koulibaly ricorda il gol in Juve-Napoli: "La gioia di un popolo"

Esattamente due anni fa l'incornata allo scadere di Koulibaly regalava a tutti i tifosi del Napoli una gioia immensa. La Juve sconfitta in casa sua all'ultimo, la classifica che si accorciava con gli azzurri a meno uno dai bianconeri in vetta e la speranza di riuscire a vincere lo scudetto. Che poi però finì ancora a Torino. Ma quella notte i tifosi partenopei non potranno mai dimenticarla, così come Koulibaly, il grande protagonista di quella incredibile vittoria. Uno stacco imperioso, perfetto per battere Buffon e tutta la Juve, festeggiato con l'abbraccio a Callejon, a tutta la squadra e, idealmente, a tutta la città di Napoli. Oggi, a due anni di distanza da quel 22 aprile 2018, il centrale azzurro ricorda quel gol su Instagram: "Ricordo ancora il rumore dell’impatto del pallone sulla mia fronte. Poi quell’attimo di silenzio. E poi l’abbraccio di José e di tutti gli altri. Intanto, nella mia testa, rivivevo tutta la mia vita: attraverso la gioia di un popolo".

