Kean viola la quarantena per una festa "selvaggia". L'Everton: "Siamo scioccati"

ROMA - Moise Kean ne combina un'altra, questa volta ben più grave dei ritardi nelle riunioni tecniche con la Nazionale per giocare alla playstation. L'attaccante dell'Everton ha infatti violato la quarantena per una festa con gli amici. Il tabloid inglese Daily Star ha pubblicato alcuni screenshot da un gruppo privato su Snapchat in cui si vede l'attaccante al party, forse nel suo appartamento di Liverpool. Una fonte vicina al calciatore ha spiegato al tabloid britannico che "Moise e i suoi amici chiaramente pensavano che le regole applicate al Paese non contassero per loro... La festa è stata selvaggia ed è durata sino alle prime ore del mattino".

Il club allenato da Ancelotti ha preso immediatamente le distanze dal comportamento del proprio tesserato: "L'Everton Football Club è rimasto inorridito - si legge nella nota dei Toffees - nell'apprendere un incidente in cui un giocatore della prima squadra ha ignorato la guida del governo e la politica del club in relazione alla crisi del coronavirus. Il club ha fortemente espresso la sua delusione per il giocatore e ha chiarito che tali azioni sono completamente inaccettabili. L'Everton ha regolarmente sottolineato l'importanza di seguire tutte le linee guida del governo – comprese le regole e i consigli all'interno e all'esterno della casa – attraverso una serie di comunicazioni ufficiali a tutti i membri dello staff, inclusi i giocatori".

L'ennesima 'bravata' di Kean rischia di complicare anche i piani nel calciomercato. Molte squadre italiane si erano interessate all'ex attaccante della Juventus: la Roma e Lazio recentemente hanno fatto un sondaggio con i 'Toffies', ma soprattutto il Napoli è fortemente interessato al giocatore. L'Everton continua il pressing per Allan e Lozano, Giuntoli ha pensato di chiedere proprio Kean più un robusto conguaglio per un maxi affare da circa centocinquanta milioni.

