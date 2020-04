Napoli, Kean è nel grande affare con l'Everton

NAPOLI - «Why always me?». E c’è da chiederselo, certo che sì, perché sia capitato ancora a lui, di nuovo a lui, che a volte se le cerca. Bisogna avere un talento anche nel complicarsi la vita e poi a sistemare lì, con candore giovanile, un interrogativo che ondeggia tra sorrisini di chi osserva il mondo di Moise Kean dal buco della serratura e scopre che ne ha fatta un’altra delle sue - non sono poi così ancora tante per sua fortuna, però la strada imboccata è quella «giusta» - e s’accorge che c’è qualcosa di talmente irrituale da restare «inorriditi» come ha scritto l’Everton in un comunicato ufficiale: «L’Everton Football club è rimasto inorridito nel venire a conoscenza del fatto che un giocatore della prima squadra ha ignorato la linea-guida del Governo e la politica del club in relazione alla crisi del Coronavirus. Il club ha fortemente espresso la propria delusione e ha chiarito che tale azioni sono inaccettabili». Centosessantamila sterline di multa, a scopo (anche) pedagogico, potranno aiutare Kean a ritrovarsi, a riflettere e a convincersi che il distanziamento sociale non consente di allestire festini privati, con signorine impegnate nella lap-dance. E però da questa cosiddetta «quarantena pulita», che in realtà è ovviamente macchiata, emerge anche altro, uno strappo nei rapporti tra l’Everton e Kean che potrebbe anche avvicinare l’attaccante italiano al Napoli, ovviamente spinto a meditare sulle divagazioni del bomber.

Ecco quanto varrebbe oggi il Napoli dell'ultimo scudetto

Ops, il mercato

Kean è il protagonista annunciato di un mercato che rimane avvolto nel cupo orizzonte: quando il calcio riprenderà, prima o poi, e dunque ritroverà la normalità, diventerà poi automatico, quasi scontato, riavviare la sua naturale vita e irrorarla anche di trattative che per ora sembrano virtuali e che però diventeranno reali. All’Everton piace - ed a gennaio se ne è già parlato - il centrocampista brasiliano Allan ma al club di Liverpool e quindi ad Ancelotti viene immediato affiancare anche Lozano, attaccante messicano che con Sua Maestà, re Carlo, è arrivato a Napoli nella scorsa estate: è un affare di proporzioni gigantesche, nelle quali le valutazioni recenti dei giocatori (i 27 milioni e mezzo pagati per Kean, i 50 per Lozano, gli oltre sessanta rifiutati da De Laurentiiis nel gennaio del 2019 dal Psg) costringono a un dialogo prolungato ed a valutazioni che ognuno cercherà di personalizzare a modo proprio. [...]

Leggi l'articolo completo nell'edizione odierna del Corriere dello Sport - Stadio