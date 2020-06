Maradona incorona Mertens: "Orgoglioso di te, vorrei uno scudetto per il Napoli"

ROMA - Diventato il miglior marcatore nella storia del Napoli con 122 gol realizzati, Dries Mertens riceve i complimenti di Diego Maradona, che ha pubblicato un video sui social: “Ciao Dries, amico – dice l’ex stella argentina - sono orgoglioso di te, che hai battuto il mio record perché così il Napoli ogni giorno è più forte. Vorrei che avessimo anche una squadra che mi superi così potremmo vincere un altro scudetto per la gente di Napoli”. La risposta social dell’attaccante belga non è tardata ad arrivare: “Grazie per le tue parole, forza Napoli sempre!”.