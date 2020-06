Napoli, Mertens: "Una coppa speciale, l'abbiamo vinta dalla quarantena"

ROMA - "Oggi abbiamo dato tutto, volevamo fare qualcosa di speciale". Così Dries Mertens dopo la finale di Coppa Italia vinta con la Juve che ha chiuso una giornata memorabile dopo la firma sul prolungamento di contratto con il Napoli. "Questo è un gruppo che è rimasto tutto a Napoli per lavorare seguendo il mister e il suo staff. Giocare a Napoli è una cosa speciale, oggi abbiamo vinto da squadra, ma è cominciato tutto dalla quarantena. Abbiamo vinto lì. De Laurentiis ci ha tolto le multe? Non lo so (ride, ndr), vediamo".

Mertens, stretta di mano con De Laurentiis: le foto della firma

"De Laurentiis ci toglie le multe? Vediamo"

Sul rinnovo: "Ci ho pensato tanto e dopo grazie al gruppo, all'allenatore e al suo staff spettacolare. Poi la città, per me la quarantena è stata una vacanza, lì ho pensato che avrei firmato il contratto. Cosa ci ha dato in più Gattuso rispetto ad Ancelotti? Un palleggio diverso e migliore per le nostre caratteristiche, con Ancelotti abbiamo fatto bene in Champions, ma Gattuso ha lavorato sulla nostra testa e si è visto da come abbiamo festeggiato stasera" ha concluso.