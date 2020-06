Giuffredi: "Rinnovi Mario Rui e Di Lorenzo? Ne stiamo parlando"

NAPOLI - "Ieri ho festeggiato la vittoria della Coppa Italia fuori al Gazebo in curva B. Ho festeggiato per ricordare la mia gioventù ed i miei ragazzi Di Lorenzo, Mario Rui e Hysay. Gruppo fantastico grande merito di Gattuso che è preparato e leale". Lo ha dichiarato l'agente Mario Giuffredi, ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli: "Prossimamente verranno risolte tutte le questioni passate. Anche il presidente ieri in un'intervista ha ribadito questo concetto. Sia Hysay che Mario Rui che Di Lorenzo quando incontrano CR7 si esaltano sempre. Al fischio finale tutto il gruppo si è legato al mister. I ragazzi hanno festeggiato insieme a Gattuso che merita tutto l'affetto di questo mondo".

Napoli, la Coppa Italia celebrata anche nel presepe

Rinnovi

"Dei rinnovi di Di Lorenzo e Mario Rui ne stiamo parlando. Hysaj? Con Gattuso le cose sono cambiate e con la società abbiamo parlato della sua situazione. Sepe? È sempre piaciuto a Gattuso sin dai tempi del Milan. Veretout? A fine campionato ne parleremo"