Napoli, Ospina: i controlli danno esito negativo

NAPOLI - Napoli al lavoro nella mattinata di oggi, dopo la gara con l'Atalanta e in vista dell'incontro con la Roma al San Paolo. La squadra si è divisa in due gruppi: i giocatori che hanno giocato dall'inizio contro l'Atalanta hanno svolto lavoro di scarico in palestra. Gli altri uomini della rosa sono stati impegnati sul campo in una prima fase di riscaldamento a secco. Successivamente esercitazioni di passaggio e seduta tecnico tattica e chiusura con partitina a campo ridotto. Llorente ha svolto lavoro in palestra. I controlli effettuati da Ospina, dopo l'infortunio di ieri, hanno dato esito negativo. Il portiere osserverà alcuni giorni di riposo.

