Napoli, i genitori di Mertens in visita al murales

NAPOLI - Tappa obbligata per i genitori di Dries Mertens: Herman Mertens e la signora Marijke si sono recati ai Quartieri Spagnoli, dove un murales raffigura Dries, ribattezzato "Ciro" dalla tifoseria partenopea. Solo pochi giorni fa, l'attaccante del Napoli si era recato in prima persona sul posto per apporre la propria firma all'omaggio dei supporters azzurri. Oggi, come riportato da una foto di "Napoli Magazine", i genitori del belga, ma ormai napoletano d'adozione, posano sorridenti davanti al murales che raffigura il figlio, assieme al tifoso Antonio "Bostik", uno dei fondatori delle "Teste Matte".

