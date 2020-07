Napoli, Stoichkov: "Con Gattuso è cresciuto, può insidiare il Barcellona"

NAPOLI - "Il Napoli è una squadra che mi piace. La vidi all'opera negli Stati Uniti, quando giocarono una gara amichevole con il Barcellona. C'era Carlo Ancelotti in panchina. La forza, il potenziale e la tecnica erano ben visibili. Con Gattuso è cresciuto e potrà provare ad insidiare il Barcellona se giocherà con ripartenze veloci. Il carattere che Gattuso aveva in campo da giocatore riesce a trasferirlo alla squadra.". Sono le parole di Hristo Stoichkov, storico calciatore del Barcellona e vincitore proprio con i blaugrana del pallone d'oro nel 1994, a Radio Kiss Kiss Napoli.

Il bulgaro ha parlato anche dell'atteggiamento che il Napoli dovrà avere per superare i blaugrana in casa: "Il "Camp Nou" è molto grande, il terreno di gioco è ampio, questo può rappresentare un problema per una squadra che gioca con linee corte e nello stretto. Gli azzurri non dovranno avere paura, se mostri timore contro il Barcellona non hai scampo. Messi e la sua squadra sono i favoriti per il passaggio del turno, ma nel calcio tutto può accadere.". Infine sulla decisione di non assegnare il Pallone d'Oro quest'anno: "Difficile dire oggi a chi l'avrei assegnato. Vediamo chi vincerà la Champions League, solo allora saprò rispondere"