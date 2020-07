Napoli, Milik attaccato dai tifosi: "Per fortuna abbiamo preso Osimhen"

NAPOLI - Uno accusato dai tifosi sui social di giocare con infradito al piede. L'altro che, a dire del fratello, non vede l'ora di infilarsi gli scarpini per correre a Castel di Sangro. Sono questi i volti del passato e del futuro dell'attacco del Napoli, che sta per salutare Arek Milik e per dare il benvenuto a Victor Osimhen. Gli Azzurri ripartiranno dal giocatore del Lille dopo la scommessa persa con l'ex Ajax. Il polacco ha iniziato la sua avventura al Napoli con due crack al crociato, ha faticato, si è ripreso segnando in totale 48 gol in 121 partite nei quattro anni azzurri, ma ora è pronto per nuove sfide e stimoli. Ha rifiutato il rinnovo, è conteso da Milan, Juventus e Atletico Madrid, il Napoli parte dai 32 milioni versati nel 2016 all'Ajax ma vorrebbe arrivare almeno a 40. Il mercato dirà la sua, per ora i tifosi azzurri hanno già detto la loro: "Meno male che abbiamo preso l'attaccante, Milik non lo reggo più", scrive un supporter su Twitter e un altro gli fa eco: "Milik ti stai salvando in queste partite solo perché non c'è il pubblico nello stadio, altrimenti ti saresti beccato tanti di quei fischi". L'ultima parola l'ha detta Gattuso al termine della gara contro l'Inter, la seconda consecutiva del polacco da titolare anche per la squalifica di Mertens: ""Milik non ha fatto una grandissima partita, mi aspettavo di più". L'avventura azzurra finisce qua.